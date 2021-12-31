Путин поздравил граждан России с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом, который уже наступил для жителей восточных регионов РФ. В своем обращении глава государства отметил, что в 2021 г. страна столкнулась со сложными вызовами, связанными с пандемией коронавируса, однако она научилась жить в сложных условиях и противостоять возникшим угрозам.
«Заканчивается 2021 г., совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. Мы смогли это сделать благодаря солидарности. Вместе мы продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что государство в этот сложный период оказывало поддержку наиболее уязвимым категориям населения, в частности людям пожилого возраста и семьям с детьми. Также страна твердо отстаивала свои национальные интересы, безопасность и сейчас выходит на реализацию стратегических задач развития. «Нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, и главная заслуга принадлежит именно вам, гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», — подчеркнул президент.
В заключение Путин пожелал всем крепкого здоровья и успехов в 2022 г.
«Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий, пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети, пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот ради наших любимых и ради нашей единственной, великой Родины. С Новым годом, дорогие друзья, с новым 2022 годом!» — заключил Путин.