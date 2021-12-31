Председатель КНР поздравил Путина с Новым годом

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции глава российского государства заявил, что во второй половине XXI в. Китай неизбежно станет первой экономикой мира. «Им [Западу] не сдержать развитие Китая — они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уже по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. Пройдет еще 2035, 2050 год — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — заявил Путин.