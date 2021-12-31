Председатель КНР поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом, выразив большое удовлетворение уровнем российско-китайских отношений, передает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.
«Я глубоко удовлетворен результатами развития отношений между КНР и Россией. В 2022 г. наши страны отметят китайско-российский Год спорта и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — указано в тексте телеграммы, которую китайский лидер направил Путину.
Также Си Цзиньпин напомнил, что в следующем году глава российского государства посетит Китай, где он примет участие в открытии зимних Олимпийских игр. «Я искренне готов поддерживать с вами тесные контакты в различных форматах», — заключил председатель КНР.
30 декабря Путин направил поздравительные телеграммы ряду мировых лидеров, в том числе Си Цзиньпину. В ней указано, что «2021 г. прошел под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который служит надёжной основой двусторонних отношений». Путин отметил, что несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, Россия и Китай эффективно координировали усилия по решению региональных и международных вопросов, сообщала пресс-служба Кремля.
«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», – говорится в поздравлении Путина.
15 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, они прошли по видеосвязи. Главы государств обсудили международную повестку, а также особенности двустороннего сотрудничества. Как ранее сообщали в Кремле, Китай поддерживает инициативы России по получению гарантий безопасности от НАТО.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции глава российского государства заявил, что во второй половине XXI в. Китай неизбежно станет первой экономикой мира. «Им [Западу] не сдержать развитие Китая — они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уже по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. Пройдет еще 2035, 2050 год — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — заявил Путин.