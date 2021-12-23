Путин: Китай станет крупнейшей экономикой мира во второй половине XXI века
Во второй половине XXI в. Китай неизбежно станет первой экономикой мира, уже сейчас Китай — лидер по паритету покупательной способности, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию конференции вел «Первый канал».
«Им [Западу] не сдержать развитие Китая — они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уже по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. Пройдет еще 2035, 2050 год — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — заявил Путин.
Глава государства назвал попытку сдерживания развития Китая Западом ошибочной. По мнению Путина, западные страны объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине из-за попыток сдерживать развитие страны.
15 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, они прошли по видеосвязи. Главы государств обсудили международную повестку, а также особенности двустороннего сотрудничества. Как ранее сообщали в Кремле, Китай поддерживает инициативы России по получению гарантий безопасности от НАТО.
В ходе переговоров Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцом международного сотрудничества в XXI в. Президент России в феврале прилетит в Китай на переговоры с председателем КНР и примет участие в церемонии открытия Олимпиады.