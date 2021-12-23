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Путин: Китай станет крупнейшей экономикой мира во второй половине XXI века

Ведомости

Во второй половине XXI в. Китай неизбежно станет первой экономикой мира, уже сейчас Китай — лидер по паритету покупательной способности, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию конференции вел «Первый канал».

«Им [Западу] не сдержать развитие Китая — они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уже по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. Пройдет еще 2035, 2050 год — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — заявил Путин.

Глава государства назвал попытку сдерживания развития Китая Западом ошибочной. По мнению Путина, западные страны объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине из-за попыток сдерживать развитие страны. 

15 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, они прошли по видеосвязи. Главы государств обсудили международную повестку, а также особенности двустороннего сотрудничества. Как ранее сообщали в Кремле, Китай поддерживает инициативы России по получению гарантий безопасности от НАТО.

В ходе переговоров Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцом международного сотрудничества в XXI в. Президент России в феврале прилетит в Китай на переговоры с председателем КНР и примет участие в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее по теме: Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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