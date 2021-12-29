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Экономика

Росстат зафиксировал замедление темпов роста реальных зарплат в России

Ведомости

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении — на 0,6%.

Такой рост размера средней зарплаты в стране стал минимальным с начала года, в январе его увеличение составило 0,1%. После этого показатель не опускался ниже 1%.

При этом средней размер зарплаты в России по итогам января-октября составил 54 479 руб. Это на 9,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, в номинальном выражении. В реальном же выражении показатель увеличился на 2,7%.

Ранее в Росстате сообщили, что в этом году почти 690 000 россиян получали зарплату не выше минимального размера оплаты труда, который составляет 12 792 руб. Однако с 2019 г. доля таких граждан сократилась с 2,9 до 2,5%, отметили в статистическом ведомстве.

14 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 12,2 млрд руб. на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Мера касается врачей, педагогов и сотрудников сферы культуры. Направить средства на увеличение оплаты труда работников данных областей ранее поручил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: «Сбер» назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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