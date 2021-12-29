Росстат зафиксировал замедление темпов роста реальных зарплат в России
Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении — на 0,6%.
Такой рост размера средней зарплаты в стране стал минимальным с начала года, в январе его увеличение составило 0,1%. После этого показатель не опускался ниже 1%.
При этом средней размер зарплаты в России по итогам января-октября составил 54 479 руб. Это на 9,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, в номинальном выражении. В реальном же выражении показатель увеличился на 2,7%.
Ранее в Росстате сообщили, что в этом году почти 690 000 россиян получали зарплату не выше минимального размера оплаты труда, который составляет 12 792 руб. Однако с 2019 г. доля таких граждан сократилась с 2,9 до 2,5%, отметили в статистическом ведомстве.
14 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 12,2 млрд руб. на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Мера касается врачей, педагогов и сотрудников сферы культуры. Направить средства на увеличение оплаты труда работников данных областей ранее поручил президент России Владимир Путин.