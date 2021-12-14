Правительство выделило более 12 млрд рублей на повышение заплат бюджетникам
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 12,2 млрд руб на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба кабмина.
Повышение зарплат будет касаться прежде всего учителей, врачей, а также тех, кто работает в области науки и культуры. Более 2,9 млрд руб. будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений, свыше 5,2 млрд руб. – научных. В кабмине также уточнили, что более 2,6 млрд руб. получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд руб. – учреждения культуры.
Вопрос о повышении зарплат обсуждался 8 декабря на заседании правительства. Мишустин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов следить за тем, чтобы выделенные средства дошли до всех, кому они положены, особенно в регионах России.
В пресс-службе также подчеркнули, что решение о выделении средств соответствует майскому указу президента от 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно ему, зарплаты учителей, педагогов в детских садах, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. В то же время зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.