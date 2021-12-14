Правительство выделило более 12 млрд рублей на повышение заплат бюджетникам

В пресс-службе также подчеркнули, что решение о выделении средств соответствует майскому указу президента от 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно ему, зарплаты учителей, педагогов в детских садах, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. В то же время зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.