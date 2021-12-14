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Общество

Правительство выделило более 12 млрд рублей на повышение заплат бюджетникам

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 12,2 млрд руб на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба кабмина.

Повышение зарплат будет касаться прежде всего учителей, врачей, а также тех, кто работает в области науки и культуры. Более 2,9 млрд руб. будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений, свыше 5,2 млрд руб. – научных. В кабмине также уточнили, что более 2,6 млрд руб. получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд руб. – учреждения культуры.

Вопрос о повышении зарплат обсуждался 8 декабря на заседании правительства. Мишустин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов следить за тем, чтобы выделенные средства дошли до всех, кому они положены, особенно в регионах России. 

В пресс-службе также подчеркнули, что решение о выделении средств соответствует майскому указу президента от 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно ему, зарплаты учителей, педагогов в детских садах, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. В то же время зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных