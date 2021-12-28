Росстат назвал число россиян с зарплатами на уровне МРОТ и ниже

По уточненным данным Росстата, из 2,5% россиян с доходом ниже МРОТ 1,4% работают с неполной занятостью, 0,9% — получили зарплату на уровне МРОТ, а 0,2% — это другие случаи, в том числе возможные нарушения законодательства. Гипотетически люди, которые вошли в эти 2,5%, могут работать в нескольких компаниях, но их зарплата учитывается только в одной из них. В этом году в крупном и среднем бизнесе работали около 33 млн человек, а общий объем занятых людей — 71,2 млн человек.