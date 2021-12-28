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Росстат назвал число россиян с зарплатами на уровне МРОТ и ниже

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689 800 россиян в 2021 г. получали зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже, их доля с 2019 г. сократилась с 2,9% до 2,5%, сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат. В этом году МРОТ составлял 12 792 руб., а в следующем он вырастет до 13 890 руб.

Согласно законодательству, зарплата человека, который отработал полную норму рабочего времени и выполнил все свои обязанности, не может быть ниже МРОТ.

По уточненным данным Росстата, из 2,5% россиян с доходом ниже МРОТ 1,4% работают с неполной занятостью, 0,9% — получили зарплату на уровне МРОТ, а 0,2% — это другие случаи, в том числе возможные нарушения законодательства. Гипотетически люди, которые вошли в эти 2,5%, могут работать в нескольких компаниях, но их зарплата учитывается только в одной из них. В этом году в крупном и среднем бизнесе работали около 33 млн человек, а общий объем занятых людей — 71,2 млн человек.

Меньше всего доля работников с доходом на уровне МРОТ и ниже в Магаданской, Сахалинской областях и на Камчатке — около нуля. В Ямало-Ненецком АО показатель составляет 0,3%, а в Ханты-Мансийском АО — 0,4%. Больше всего работников с низкими зарплатами в Дагестане — 13,7%, Северной Осетии — 10,8%, Карачаево-Черкесии — 10,3%, Ингушетии — 9%, Кабардино-Балкарии — 8,3%. В Росстате отметили, что расчеты производились по федеральному уровню МРОТ, который может быть ниже регионального.

МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и ниже МРОТ на текущий год. Изначально его планировалось увеличить на 6,4% до 13 617 руб., но президент России Владимир Путин предложил повысить его до утвержденной ко второму чтению суммы. В текущем году МРОТ составляет 12 792 руб. Таким образом, он будет проиндексирован на 8,6%. Ожидается, что благодаря этому решению вырастет зарплата около 2,7 млн работников страны.

Ранее по теме: Путин утвердил повышение МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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