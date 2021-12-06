Путин утвердил повышение МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 руб. с 1 января 2022 г. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и ниже МРОТа на текущий год. Изначально его планировалось увеличить на 6,4% до 13 617 руб., но Путин предложил повысить его до утвержденной ко второму чтению суммы. В текущем году МРОТ составляет 12 792 руб. Таким образом, он будет проиндексирован на 8,6%. Ожидается, что благодаря этому решению вырастет зарплата около 2,7 млн работников страны.
Ранее Госдума также приняла закон о повышении прожиточного минимума с 1 января на те же 8,6% до 12 654 руб. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.