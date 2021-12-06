Путин утвердил повышение МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году

МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и ниже МРОТа на текущий год. Изначально его планировалось увеличить на 6,4% до 13 617 руб., но Путин предложил повысить его до утвержденной ко второму чтению суммы. В текущем году МРОТ составляет 12 792 руб. Таким образом, он будет проиндексирован на 8,6%. Ожидается, что благодаря этому решению вырастет зарплата около 2,7 млн работников страны.