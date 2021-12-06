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Экономика

Путин утвердил повышение МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 руб. с 1 января 2022 г. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и ниже МРОТа на текущий год. Изначально его планировалось увеличить на 6,4% до 13 617 руб., но Путин предложил повысить его до утвержденной ко второму чтению суммы. В текущем году МРОТ составляет 12 792 руб. Таким образом, он будет проиндексирован на 8,6%. Ожидается, что благодаря этому решению вырастет зарплата около 2,7 млн работников страны.

Ранее Госдума также приняла закон о повышении прожиточного минимума с 1 января на те же 8,6% до 12 654 руб. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.

Ранее по теме: Госдума повысила МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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