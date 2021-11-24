Госдума повысила МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Ранее Госдума во втором чтении одобрила повышение прожиточного минимума в следующем году до 12 654 руб., что на тысячу рублей больше, чем сейчас. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.