Госдума повысила МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 руб. с 1 января 2022 г.
По сравнению с 2021 г. МРОТ будет проиндексирован более чем на 8%. Сейчас он составляет 12 792 руб. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В первоначальной редакции правительство РФ предлагало увеличить МРОТ на 6,4% до 13 617 руб. Однако президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта предложил повысить его до 13 890 руб. Поправка была поддержана депутатами.
МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.), и не ниже МРОТа на текущий год.
Ранее Госдума во втором чтении одобрила повышение прожиточного минимума в следующем году до 12 654 руб., что на тысячу рублей больше, чем сейчас. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.