В России утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год

19 ноября Путин внес на рассмотрение в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 8,6% в 2022 г. До этого в ходе совещания по социальным вопросам он предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум до 13 890 руб. и 12 654 руб. соответственно.