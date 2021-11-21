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Экономика

В России утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год

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Прожиточный минимум в следующем году составит 12 654 руб. на душу населения, следует из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 гг., которую накануне поддержали в Госдуме.

Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб., передает «РИА Новости».

19 ноября Путин внес на рассмотрение в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 8,6% в 2022 г. До этого в ходе совещания по социальным вопросам он предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум до 13 890 руб. и 12 654 руб. соответственно.

Сейчас прожиточный минимум составляет 11 653 руб. на душу населения: 12 702 руб. для трудоспособного населения, 11 303 руб. — для детей, 10 022 руб. — для пенсионеров. Президент напомнил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому и он должен быть увеличен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных