В России утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год
Прожиточный минимум в следующем году составит 12 654 руб. на душу населения, следует из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 гг., которую накануне поддержали в Госдуме.
Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 руб., для пенсионеров она составит 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб., передает «РИА Новости».
19 ноября Путин внес на рассмотрение в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 8,6% в 2022 г. До этого в ходе совещания по социальным вопросам он предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум до 13 890 руб. и 12 654 руб. соответственно.
Сейчас прожиточный минимум составляет 11 653 руб. на душу населения: 12 702 руб. для трудоспособного населения, 11 303 руб. — для детей, 10 022 руб. — для пенсионеров. Президент напомнил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому и он должен быть увеличен.