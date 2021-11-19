Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6% в 2022 г., сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете <…> Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу», — рассказал Макаров (цитата по ТАСС).
Вчера в ходе совещания по социальным вопросам Путин предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум на 2022 г. на 8,6% — до 13 890 руб. и 12 654 руб. соответственно. Прожиточный минимум в 2021 г. составляет 11 653 руб. на душу населения: 12 702 руб. для трудоспособного населения, 11 303 руб. — для детей, 10 022 руб. — для пенсионеров. Сейчас проект федерального бюджета на 2022 г. предполагает индексацию этого показателя на 2,5% до 11 950 руб., напомнил Путин.
Президент напомнил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому и он должен быть увеличен. В 2021 г. он составил 12 792 руб., и, как ранее сообщал Минтруд, в 2022 г. его планировали повысить на 6,4% до 13 617 руб.