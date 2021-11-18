Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Также президент напомнил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому и он должен быть увеличен. В 2021 г. он составил 12 792 руб., и, как ранее сообщал Минтруд, в 2022 г. его планировали повысить на 6,4% до 13 617 руб. Однако теперь, в соответствии с поручением Путина, показатель достигнет 13 890 руб. Глава государства пояснил, что МРОТ «используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».