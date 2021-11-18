Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 годуОни вырастут на 8,6% по сравнению с 2021 годом
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Предлагаю на 2022 г. установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 руб. в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал он.
Прожиточный минимум в 2021 г. составляет 11 653 руб. на душу населения: 12 702 руб. для трудоспособного населения, 11 303 руб. — для детей, 10 022 руб. — для пенсионеров. Сейчас проект федерального бюджета на 2022 г. предполагает индексацию этого показателя на 2,5% до 11 950 руб., напомнил Путин.
«Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил президент.
Годовая инфляция в России превысила целевое значение Центробанка в 4% в декабре 2020 г. В последующие месяцы она продолжила ускоряться, во многом за счет удорожания продовольствия, отмечали регулятор и Минэкономразвития. По итогам октября инфляция составила 8,13% годовых. Такой показатель является максимальным с января 2016 г.
Путин добавил, что на размер прожиточного минимума «завязаны многие социальные пособия», в том числе выплаты семьям с детьми, доплаты к пенсиям и прочее. Таким образом, объем этих средств увеличится после роста показателя, резюмировал глава государства.
Также президент напомнил, что, согласно Конституции России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому и он должен быть увеличен. В 2021 г. он составил 12 792 руб., и, как ранее сообщал Минтруд, в 2022 г. его планировали повысить на 6,4% до 13 617 руб. Однако теперь, в соответствии с поручением Путина, показатель достигнет 13 890 руб. Глава государства пояснил, что МРОТ «используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».
Соответствующие поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТа Путин поручил подготовить администрации президента. Эти инициативы глава государства намерен внести в Госдуму в ближайшие дни и попросить депутатов поддержать их во время второго чтения законопроекта о федеральном бюджете России на 2022 г.
Наконец, Путин отметил, что темпы индексации пенсий в России также должны быть выше фактической инфляции. Точные цифры глава государства не назвал, но сказал, что конкретные предложения сейчас прорабатываются правительством, администрацией президента и депутатами Госдумы.
Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средний размер пенсии в сентябре этого года составил 15 847 руб. В номинальном выражении это значение на 5,5% больше, чем в аналогичный месяц 2020 г. В сравнении с августом сумма не изменилась. Однако в реальном выражении средний размер пенсии россиян в сентябре упал на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% в месячном.