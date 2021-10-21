Путин заявил об исчерпании существующей модели капитализма
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. По его словам, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугублению неравенства.
«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего, неравенству возможностей и внутри обществ, и на международном уровне», — сказал Путин.
Он отметил, что в ряде государств периодически возникает кризис продовольствия. «Есть все основания полагать, что продовольственный кризис в мире может усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм», — сказал он.
«Не говоря уже о проблемах бедности, высокого уровня безработицы или отсутствия должного медицинского обеспечения. Все это остро обозначается отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров. Разочарование подхлестывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов, а у людей в таких странах возникает чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий. Ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей. Именно это приводит к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что, в свою очередь, создает предпосылки для социального недовольства уже в более благополучных государствах», — отметил он.
Пандемия, по убеждению президента, должна была объединить людей, но этого не происходит. Санкции сохраняются в отношении государств, которые крайне нуждаются в немедленной помощи. «Где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле, оказывается, ничего нет — болтовня», — заявил глава государства.