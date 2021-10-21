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Путин заявил об исчерпании существующей модели капитализма

Ведомости

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. По его словам, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугублению неравенства. 

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего, неравенству возможностей и внутри обществ, и на международном уровне», — сказал Путин. 

Он отметил, что в ряде государств периодически возникает кризис продовольствия. «Есть все основания полагать, что продовольственный кризис в мире может усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм», — сказал он. 

«Не говоря уже о проблемах бедности, высокого уровня безработицы или отсутствия должного медицинского обеспечения. Все это остро обозначается отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров. Разочарование подхлестывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов, а у людей в таких странах возникает чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий. Ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей. Именно это приводит к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что, в свою очередь, создает предпосылки для социального недовольства уже в более благополучных государствах», — отметил он. 

Пандемия, по убеждению президента, должна была объединить людей, но этого не происходит. Санкции сохраняются в отношении государств, которые крайне нуждаются в немедленной помощи. «Где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле, оказывается, ничего нет — болтовня», — заявил глава государства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных