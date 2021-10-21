Путин заявил об исчерпании существующей модели капитализма

«Не говоря уже о проблемах бедности, высокого уровня безработицы или отсутствия должного медицинского обеспечения. Все это остро обозначается отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров. Разочарование подхлестывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов, а у людей в таких странах возникает чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий. Ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей. Именно это приводит к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что, в свою очередь, создает предпосылки для социального недовольства уже в более благополучных государствах», — отметил он.