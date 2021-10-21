Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

«Искали эту опору. Но надо признать, что пока обрести ее не удалось. А те, кто после окончания холодной войны... почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый олимп, скоро ощутили, что и на этом олимпе почва из под ног уходит теперь уже у них», — добавил Путин.