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Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

Ведомости

Мир в последние десятилетия переживает цивилизационный кризис, он связан с принципами существования человека на земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В своем выступлении глава государства отметил, что человечество находится в эпохе перемен, за ними стоят как опасности, так и потенциальные возможности.

«Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», — отметил президент в эфире телеканала «Россия 24».

«Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать. При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами», — добавил глава государства.

Он отметил, что в новый период человечество вступило более 30 лет назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. В тот момент начался поиск нового баланса устойчивых отношений в различных сферах.

«Искали эту опору. Но надо признать, что пока обрести ее не удалось. А те, кто после окончания холодной войны... почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый олимп, скоро ощутили, что и на этом олимпе почва из под ног уходит теперь уже у них», — добавил Путин.

К постоянной переменчивости, непредсказуемости, постоянному транзиту человечество пока не приспособилось, резюмировал он.

«Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям, от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования», — сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных