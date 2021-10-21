Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире
Мир в последние десятилетия переживает цивилизационный кризис, он связан с принципами существования человека на земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
В своем выступлении глава государства отметил, что человечество находится в эпохе перемен, за ними стоят как опасности, так и потенциальные возможности.
«Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», — отметил президент в эфире телеканала «Россия 24».
«Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать. При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами», — добавил глава государства.
Он отметил, что в новый период человечество вступило более 30 лет назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. В тот момент начался поиск нового баланса устойчивых отношений в различных сферах.
«Искали эту опору. Но надо признать, что пока обрести ее не удалось. А те, кто после окончания холодной войны... почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый олимп, скоро ощутили, что и на этом олимпе почва из под ног уходит теперь уже у них», — добавил Путин.
К постоянной переменчивости, непредсказуемости, постоянному транзиту человечество пока не приспособилось, резюмировал он.
«Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям, от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования», — сказал Путин.