«Сбер» назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

Общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) по итогам 2021 г. составит 29,3 трлн руб., что на 11,6% больше, чем в 2020 г., посчитали аналитики. Они также указали на ускорение роста зарплат, которые в ноябре увеличились на 14,8% в годовом выражении. В «Сбериндексе» отметили, что подобная динамика опережает высокую инфляцию, которая, по данным Росстата, по итогам последнего месяца осени составила 8,4%.