«Сбер» назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат в 2021 году
Медианная зарплата сотрудников наиболее сильно выросла в сфере финансов и страхования — на 17,7% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., говорится в исследовании компании «Сбериндекс», основанном на данных Росстата.
Также заметно выросли зарплаты работников следующих отраслей:
- ИТ и связь (+16,7%);
- Торговля (+15%);
- Сельское хозяйство (+13,6%);
- Строительство (+12,9%);
- Гостиничный бизнес и общественное питание (+12,2%);
- Обрабатывающее производство (+12%);
- Транспортировка и хранение (+11,7%);
- Добыча полезных ископаемых (+11,3%);
- Услуги ЖКХ (+11%).
Общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) по итогам 2021 г. составит 29,3 трлн руб., что на 11,6% больше, чем в 2020 г., посчитали аналитики. Они также указали на ускорение роста зарплат, которые в ноябре увеличились на 14,8% в годовом выражении. В «Сбериндексе» отметили, что подобная динамика опережает высокую инфляцию, которая, по данным Росстата, по итогам последнего месяца осени составила 8,4%.
«По итогам 2021 года рынок труда в России практически полностью восстановился от пандемийных потерь», — говорится в отчете «Сбериндекса». Там напомнили, что уровень безработицы в стране за год снизился на 2 п. п. — до 4,3%.
Сильнее всего объем ФОТ увеличился за год по состоянию на ноябрь в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — на 31,8%. Сильное повышение зафиксировано также в сфере строительства (+21,6%), торговли (+21,2%), административной деятельности (+19,9%), финансов и страхования (+18,7%).