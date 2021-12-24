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Финансы

«Сбер» назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

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Медианная зарплата сотрудников наиболее сильно выросла в сфере финансов и страхования — на 17,7% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., говорится в исследовании компании «Сбериндекс», основанном на данных Росстата.

Также заметно выросли зарплаты работников следующих отраслей:

- ИТ и связь (+16,7%);

- Торговля (+15%);

- Сельское хозяйство (+13,6%);

- Строительство (+12,9%);

- Гостиничный бизнес и общественное питание (+12,2%);

- Обрабатывающее производство (+12%);

- Транспортировка и хранение (+11,7%);

- Добыча полезных ископаемых (+11,3%);

- Услуги ЖКХ (+11%).

Общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) по итогам 2021 г. составит 29,3 трлн руб., что на 11,6% больше, чем в 2020 г., посчитали аналитики. Они также указали на ускорение роста зарплат, которые в ноябре увеличились на 14,8% в годовом выражении. В «Сбериндексе» отметили, что подобная динамика опережает высокую инфляцию, которая, по данным Росстата, по итогам последнего месяца осени составила 8,4%.

«По итогам 2021 года рынок труда в России практически полностью восстановился от пандемийных потерь», — говорится в отчете «Сбериндекса». Там напомнили, что уровень безработицы в стране за год снизился на 2 п. п. — до 4,3%.

Сильнее всего объем ФОТ увеличился за год по состоянию на ноябрь в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — на 31,8%. Сильное повышение зафиксировано также в сфере строительства (+21,6%), торговли (+21,2%), административной деятельности (+19,9%), финансов и страхования (+18,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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