Headhunter назвал специальности с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

Также Headhunter назвал топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей в России. Среди них — разработчики программного обеспечения (+13% год к году, 136 644 руб.), эксперты по финансам и экономике (+4%, 93 772 руб.), маркетологи, специалисты по связям с общественностью и рекламе (+6%, 88 063 руб.), дизайнеры, верстальщики и иллюстраторы (+7%, 85 434 руб.), юристы (+8%, 83 722 руб.).