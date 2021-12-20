Headhunter назвал специальности с наибольшим ростом зарплат в 2021 году
Зарплаты специалистов из сфер информационных технологий и строительства выросли наиболее сильно в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом, говорится в приведенном РБК и основанном на данных «Банка данных зарплат» исследовании сервиса по поиску работы Headhunter.
В отрасли информационных технологий, системной интеграции, интернета средний размер оплаты труда сотрудников увеличился на 14% до 120 157 руб. Специалисты по строительству, недвижимости, эксплуатации и проектированию стали получать на 10% больше средств, чем в 2020 г. — 115 216 руб.
В топ-5 сфер по росту зарплат попали также следующие отрасли: непродовольственная торговля (96 977 руб.); финансы (88 322 руб.) и автомобильный бизнес ( 76 767 руб.). В каждой из них зарплаты выросли на 8% соответственно.
Также Headhunter назвал топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей в России. Среди них — разработчики программного обеспечения (+13% год к году, 136 644 руб.), эксперты по финансам и экономике (+4%, 93 772 руб.), маркетологи, специалисты по связям с общественностью и рекламе (+6%, 88 063 руб.), дизайнеры, верстальщики и иллюстраторы (+7%, 85 434 руб.), юристы (+8%, 83 722 руб.).
«Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции», — заявила руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.
По данным экспертов, совокупный доход российских работников за год увеличился в среднем на 6%. Это на 1,9% ниже прогноза Центробанка и на 1,9% —Минэкономразвития.