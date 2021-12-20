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Экономика

Headhunter назвал специальности с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

Ведомости

Зарплаты специалистов из сфер информационных технологий и строительства выросли наиболее сильно в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом, говорится в приведенном РБК и основанном на данных «Банка данных зарплат» исследовании сервиса по поиску работы Headhunter. 

В отрасли информационных технологий, системной интеграции, интернета средний размер оплаты труда сотрудников увеличился на 14% до 120 157 руб. Специалисты по строительству, недвижимости, эксплуатации и проектированию стали получать на 10% больше средств, чем в 2020 г. — 115 216 руб.

В топ-5 сфер по росту зарплат попали также следующие отрасли: непродовольственная торговля (96 977 руб.); финансы (88 322 руб.) и автомобильный бизнес ( 76 767 руб.). В каждой из них зарплаты выросли на 8% соответственно. 

Также Headhunter назвал топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей в России. Среди них — разработчики программного обеспечения (+13% год к году, 136 644 руб.), эксперты по финансам и экономике (+4%, 93 772 руб.), маркетологи, специалисты по связям с общественностью и рекламе (+6%, 88 063 руб.), дизайнеры, верстальщики и иллюстраторы (+7%, 85 434 руб.), юристы (+8%, 83 722 руб.).

«Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции», — заявила руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

По данным экспертов, совокупный доход российских работников за год увеличился в среднем на 6%. Это на 1,9% ниже прогноза Центробанка и на 1,9% —Минэкономразвития.

Ранее по теме: Аналитики Finexpertiza сообщили о рекордном с 2014 года дефиците кадров в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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