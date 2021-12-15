Аналитики Finexpertiza сообщили о рекордном с 2014 года дефиците кадров в России
Летом и осенью этого года российским компаниям ежемесячно не хватало примерно 2,2 млн сотрудников, что является максимальным показателем с 2014 г., говорится в основанном на данных Роструда исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Дефицит кадров растет с начала 2021 г., отметили эксперты. Число ежемесячно открытых вакансий предприятий преодолело порог в 2 млн в мае и с тех пор не опускалось ниже. Показатель достиг пика в 2,25 млн свободных рабочих мест в августе. К началу ноября он уменьшился до 2,18 млн.
Президент Finexpertiza Global Елена Трубникова отметила, что год назад на одну вакансию в России приходилось два безработных. Однако теперь «ситуация диаметрально противоположная»: открытых мест ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу, добавила она.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в октябре составил 4,3%, или 3,3 млн человек. Показатель находился на таком уровне и в сентябре и стал самым низким с августа 2019 г. Министр экономического развития страны Максим Решетников 30 ноября назвал текущую безработицу «аномально низкой». Несмотря на это, экономика испытывает острый дефицит работников, заявила Трубникова.
«Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а, прежде всего, с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста. Ситуацию дополнительно усугубил произошедший отток трудовых мигрантов, который привел к дефициту работников в сфере строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, логистике», — сказала она. По словам эксперта, 68% открытых вакансий приходятся на «рабочие» специальности.
За год — с октября этого года по тот же месяц 2020 г. — потребность российских компаний в сотрудниках выросла почти на 400 000 человек, то есть примерно на четверть, резюмировали аналитики. Наибольший дефицит рабочей силы наблюдался в Москве из-за размеров ее экономики и рынка труда: столице не хватало около 149 700 сотрудников. Также в топ-5 попали Красноярский край (95 500 открытых вакансий), Ростовская область (72 300 вакансий), Амурская (70 800 вакансий) и Иркутская области (70 000). Меньше всего новых работников требовалось в Ингушетии: там требовалось 510 человек.
30 ноября в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин назвал демографию основной проблемой России. Глава государства отметил, что проблема низкой рождаемости приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда.