Аналитики Finexpertiza сообщили о рекордном с 2014 года дефиците кадров в России

За год — с октября этого года по тот же месяц 2020 г. — потребность российских компаний в сотрудниках выросла почти на 400 000 человек, то есть примерно на четверть, резюмировали аналитики. Наибольший дефицит рабочей силы наблюдался в Москве из-за размеров ее экономики и рынка труда: столице не хватало около 149 700 сотрудников. Также в топ-5 попали Красноярский край (95 500 открытых вакансий), Ростовская область (72 300 вакансий), Амурская (70 800 вакансий) и Иркутская области (70 000). Меньше всего новых работников требовалось в Ингушетии: там требовалось 510 человек.