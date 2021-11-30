Путин назвал демографию основной проблемой России
Президент России Владимир Путин назвал демографию основной проблемой России. Об этом президент заявил на на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это прежде всего с проблемами демографии. У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было — это во время Второй мировой войны <…> и начало-середина 1990-х гг. после развала Советского Союза», — заявил Путин.
По его словам, в эти два периода было равнозначное падение численности населения в стране. Самый низкий уровень рождаемости был в 1999 г. — около 1,2 млн. В 2006 г. в России родилось почти 2 млн детей, добавил президент. «Эта проблема приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда», — рассказал Путин. Потери рынка составляют примерно 1,2 п. п. в год.
«По гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — это одна из главных (задач. — "Ведомости")», — подчеркнул Путин. Он добавил, что в недавнем прошлом властям удалось сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Пандемия коронавируса также увеличила число смертей.
По данным Росстата, за январь — сентябрь 2021 г. родилось 1,05 млн детей — на 18 941 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число смертей за указанный период выросло на 269 575 до 1,7 млн случаев. Естественная убыль населения за девять месяцев года составила 675 661, в 2020 г. — 387 145.