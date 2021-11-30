Путин назвал демографию основной проблемой России

По его словам, в эти два периода было равнозначное падение численности населения в стране. Самый низкий уровень рождаемости был в 1999 г. — около 1,2 млн. В 2006 г. в России родилось почти 2 млн детей, добавил президент. «Эта проблема приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда», — рассказал Путин. Потери рынка составляют примерно 1,2 п. п. в год.