Путин поручил подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавируса находится в фокусе всеобщего внимания уже почти два года, она сильно влияет на всю глобальную экономику, отметил Путин. «Отмечу, что она постепенно — экономика — тем не менее восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом, и причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — добавил он.