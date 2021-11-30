Путин поручил подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусом

Путин поручил подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусомПо словам президента, страна должна быть готова к любым сценариям
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусом из-за появления нового штамма «омикрон». Об этом президент заявил на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Путин отметил, что в ближайшие недели станет известно, к каким последствиям приведет распространение нового штамма вируса, при этом страна должна быть готова к любым сценариям. «Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения <…> Я прошу правительство в недельный срок <…> подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — сказал президент.
Пандемия коронавируса находится в фокусе всеобщего внимания уже почти два года, она сильно влияет на всю глобальную экономику, отметил Путин. «Отмечу, что она постепенно — экономика — тем не менее восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом, и причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — добавил он.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.
26 ноября директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что специалисты проверят эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса, когда его получат. При этом ранее Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под «дельта»-штамм, если эффективность препарата начнет падать.
29 ноября Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. К массовому производству новый препарат может быть готов через 45 дней. Несколько сотен миллионов доз вакцины против «омикрона» могут выйти на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что агентство готово за несколько дней разработать тест-систему для выявления «омикрона». После этого тест-систему, по словам Скворцовой, необходимо проверить, для чего нужны инфицированные пациенты.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пока неизвестно, насколько новый штамм коронавируса заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни он вызывает и как реагирует на существующее лечение. У «омикрона» беспрецедентное число мутаций в S-белке, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии.