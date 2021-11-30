Орешкин назвал три сценария распространения штамма омикрон

«Есть сценарий негативный, тяжелый — это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при этом он сможет обходить существующие вакцины и существующие тесты. Это самый негативный сценарий, и он, конечно, может всю историю с коронавирусом запустить по новой. Есть, конечно, второй сценарий — это ложная тревога. Между буквой «дельта» и буквой «омикрон» в греческом алфавите много других букв, и различные другие штаммы получали названия, они несли определенные риски, и мы о них быстро забывали», — сказал он.