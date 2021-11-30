Орешкин назвал три сценария распространения штамма омикрон
Существует три базовых сценария распространения нового штамма коронавируса омикрон, заявил помощник президента России по экономике Максим Орешкин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет».
Самый негативный сценарий предполагает быстрое распространение вируса и высокую тяжесть заболевания. Самый позитивный сценарий предполагает быстрое распространение нового штамма при меньшей тяжести заболевания, что приведет к вытеснению «из популяции» предыдущего штамма дельта, полагает Орешкин.
«Есть сценарий негативный, тяжелый — это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при этом он сможет обходить существующие вакцины и существующие тесты. Это самый негативный сценарий, и он, конечно, может всю историю с коронавирусом запустить по новой. Есть, конечно, второй сценарий — это ложная тревога. Между буквой «дельта» и буквой «омикрон» в греческом алфавите много других букв, и различные другие штаммы получали названия, они несли определенные риски, и мы о них быстро забывали», — сказал он.
По его словам, третий сценарий распространения нового штамма является позитивным. «Это в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро, и ряд свидетельств сейчас из Африки говорят о том, что есть такая вероятность не очень тяжелого протекания болезни. При таком сценарии штамм может вытеснить дельту из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет гораздо меньше», — полагает Орешкин. Позитивный сценарий распространения нового штамма имеет меньшую вероятность, но для точного прогноза потребуется несколько недель исследований и анализов развития и тяжести нового штамма, отметил помощник президента.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного омикроном, 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран.