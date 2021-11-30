Глава Минэкономразвития назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат

«Мы видим, что у нас наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов, и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы. Но там же были самые низкие заработные платы — сельское хозяйство, строительство и так далее. Там такой ощутимый идет рост заработных плат», — сказал он.