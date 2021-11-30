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Экономика

Глава Минэкономразвития назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат

Ведомости

Зарплаты в данный момент сильнее всего растут в отраслях, где было больше всего мигрантов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе одной из сессий форума «Россия зовет!».

«Мы видим, что у нас наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов, и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы. Но там же были самые низкие заработные платы — сельское хозяйство, строительство и так далее. Там такой ощутимый идет рост заработных плат», — сказал он. 

Со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) Решетников заявил, что сейчас 15% сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Последний в 2021 г. составляет 12 792 руб., а в 2022 г. его повысят до 13 890 руб. В этом смысле в стране есть «гигантский потенциал» повышения производительности труд, в том числе в бюджетном секторе, отметил министр.

Текущий уровень безработицы — 4,3% — Решетников назвал «аномально низким». В то же время он указал на возможность вовлечения в экономическую деятельность дополнительного числа людей, например, из регионов Кавказа. Также глава Минэкономразвития заявил о необходимости переобучения граждан и подготовки новых кадров. 

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 руб., увеличившись в реальном выражении на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.

Ранее по теме: SberCIB: зарплата представителя среднего класса в России выросла до 42 900 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных