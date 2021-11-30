Глава Минэкономразвития назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат
Зарплаты в данный момент сильнее всего растут в отраслях, где было больше всего мигрантов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе одной из сессий форума «Россия зовет!».
«Мы видим, что у нас наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов, и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы. Но там же были самые низкие заработные платы — сельское хозяйство, строительство и так далее. Там такой ощутимый идет рост заработных плат», — сказал он.
Со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) Решетников заявил, что сейчас 15% сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Последний в 2021 г. составляет 12 792 руб., а в 2022 г. его повысят до 13 890 руб. В этом смысле в стране есть «гигантский потенциал» повышения производительности труд, в том числе в бюджетном секторе, отметил министр.
Текущий уровень безработицы — 4,3% — Решетников назвал «аномально низким». В то же время он указал на возможность вовлечения в экономическую деятельность дополнительного числа людей, например, из регионов Кавказа. Также глава Минэкономразвития заявил о необходимости переобучения граждан и подготовки новых кадров.
Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 руб., увеличившись в реальном выражении на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.