SberCIB: зарплата представителя среднего класса в России выросла до 42 900 рублей
Средняя месячная зарплата в России в III квартале этого года составила 42 900 руб., увеличившись за год на 8%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова», проведенном SberCIB Investment Research.
«Индекс Иванова» является индексом потребительской уверенности условного россиянина. Он отражает текущие потребности и ожидания среднего класса и учитывает динамику потребительских расходов, сбережений и потребительского поведения.
Сильнее всего выросли зарплаты у работников тяжелой промышленности, такси, транспортного сектора и общепита — примерно на 30%, говорится в результатах исследования. У людей, занятых в сельском хозяйстве, размер оплаты труда за год увеличился на 27%, а в розничной торговле — на 22%. Подобную динамику аналитики объяснили низкой базой III квартала 2020 г. и повышением зарплат на фоне дефицита рабочей силы.
При этом в среднем 38,1% дохода граждане тратят на покупку продуктов. В июле — сентябре прошлого года этот показатель составлял 37%. При этом аналитики заявили о снижении чувствительности респондентов к уровню цен. Так, доля граждан, считающих стоимость товаров важным фактором при выборе магазина, сократилась на 2 п. п. относительно предыдущего квартала и III кв. 2020 г. — до 64%.
В то же время половина опрошенных обеспокоена ростом инфляции в стране. В III квартале 2020 г. таковых было на 6 п. п. меньше — 44%. Большинство граждан — 60% — переживают за состояние здоровья (на 1 п. п. меньше, чем год назад). Безработицы опасаются 43% россиян, динамикой экономического роста встревожены — 30%, курсом рубля — 20%. В прошлом году эти показатели составляли 50%, 31% и 24% соответственно. Уровень безработицы среди респондентов составил 12%.
Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 руб., увеличившись в реальном выражении на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.
В конце октября опрос, проведенный компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах», показал, что 47% россиян достаточно 40 000–70 000 руб. в месяц для нормального качества жизни и формирования сбережений. Еще 21,4% заявили, что им хватило бы до 40 000 руб. Суммой в размере 70 000-100 000 руб. хотели бы располагать 19,6% респондентов, 6,9% опрошенных необходимо 100 000-150 000 руб., 5,2% — более 150 000 руб. в месяц.