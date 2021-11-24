SberCIB: зарплата представителя среднего класса в России выросла до 42 900 рублей

В то же время половина опрошенных обеспокоена ростом инфляции в стране. В III квартале 2020 г. таковых было на 6 п. п. меньше — 44%. Большинство граждан — 60% — переживают за состояние здоровья (на 1 п. п. меньше, чем год назад). Безработицы опасаются 43% россиян, динамикой экономического роста встревожены — 30%, курсом рубля — 20%. В прошлом году эти показатели составляли 50%, 31% и 24% соответственно. Уровень безработицы среди респондентов составил 12%.