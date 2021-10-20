Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для нормальной жизни

Самые высокие финансовые запросы оказались у москвичей (100 000-150 000 — 15% и от 150 000 — 15%) и петербуржцев (100 000-150 000 — 8% и от 150 000 — 15%). Россияне в возрасте 30-49 лет чаще других хотели бы располагать суммой от 70 000 до 100 000 руб., меньше всего (до 40 000 руб.) требуется в основном респондентам старше 60.