Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для нормальной жизни
Почти половина россиян считают, что им было бы достаточно 40 000-70 000 руб. в месяц для нормального качества жизни и формирования сбережений. Это следует из результатов исследования, проведенных компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах».
Такую сумму назвали достаточной 47% респондентов (всего было опрошено 1503 человека, из них 48% мужчин и 52% женщин). Еще 21,4% заявили, что им хватило бы до 40 000 руб. Суммой в размере 70 000-100 000 руб. хотели бы располагать 19,6% респондентов, 6,9% опрошенных назвали 100 000-150 000 и 5,2% — от 150 000 в месяц.
Чаще других сумму 40 000-70 000 руб. называли жители Урала (52%), Северо-Западного (51,5%) и Центрального федеральных округов (49%). Запросы в диапазоне 70 000-100 000 руб. оказались наиболее популярными на Дальнем Востоке (32,5%), в Москве (24,4%) и Санкт-Петербурге (24%).
Самые высокие финансовые запросы оказались у москвичей (100 000-150 000 — 15% и от 150 000 — 15%) и петербуржцев (100 000-150 000 — 8% и от 150 000 — 15%). Россияне в возрасте 30-49 лет чаще других хотели бы располагать суммой от 70 000 до 100 000 руб., меньше всего (до 40 000 руб.) требуется в основном респондентам старше 60.
Финансовые пожелания женщин чаще были скромнее, чем у мужчин, отмечают авторы исследования. Так, сумму в 40 000-70 000 руб. назвали в качестве желаемого минимального ежемесячного дохода 48,9% опрошенных женщин против 44,6% среди мужчин.
Также мужчины чаще женщин указывали желаемый диапазон 70 000-100 000 руб. (21,2% мужчин и 18,2% женщин), 100 000-150 000 руб. (8,5% мужчин и 5,5% женщин) и от 150 000 руб. (6,4% мужчин и 4,1% женщин).
Согласно сентябрьскому опросу портала «Работа.ру», средний желаемый размер заработной платы в России составляет 119 300 руб. Вместе с тем зарплатные ожидания у мужчин оказались существенно выше, чем у женщин. Так, желаемая зарплата среди мужчин равна 128 300 руб., а среди женщин — 87 900.
Прожиточный минимум в России на 2021 г. установлен на уровне 11 653 руб. на душу населения. Для трудоспособного населения он составляет 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.