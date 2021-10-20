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Названы самые частые причины увольнения россиян

Ведомости

Россиян чаще всего увольняют с работы из-за аморального поступка или плохих отношений с коллективом, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса «Работа.ру» и «СберСтрахования». В опросе приняли участие более 1000 представителей российских компаний из всех регионов России. 

Совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%. По словам 32% опрошенных, человек может лишиться работы, потому что часто болеет, опаздывает или отпрашивается. 29% работодателей готовы уволить работника, который часто отвлекается, 27% готовы расстаться с сотрудником, который недоступен в рабочее время. 6% респондентов могут уволить человека, который отказывается брать сверхурочную работу. 16% работодателей назвали другие причины увольнения — личную неприязнь к работнику или то, что человек не справляется со своими обязанностями. 

80% работодателей рассказали, что им пришлось увольнять сотрудников в этом году. Почти 70% отметили, что чаще всего работники уходили по собственному желанию. По словам 75% опрошенных, в их компаниях стараются найти компромисс между руководителем и сотрудником до увольнения. 46% заявили, что сотрудники увольняются по соглашению сторон.

42% опрошенных сообщили, что чаще всего увольняют линейный персонал, 25% заявили о частом увольнении специалистов, 12% — менеджеров, 7% — руководителей, 3% — директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных