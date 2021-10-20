Названы самые частые причины увольнения россиян

Совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%. По словам 32% опрошенных, человек может лишиться работы, потому что часто болеет, опаздывает или отпрашивается. 29% работодателей готовы уволить работника, который часто отвлекается, 27% готовы расстаться с сотрудником, который недоступен в рабочее время. 6% респондентов могут уволить человека, который отказывается брать сверхурочную работу. 16% работодателей назвали другие причины увольнения — личную неприязнь к работнику или то, что человек не справляется со своими обязанностями.