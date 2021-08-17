Кого сегодня лучше защищает Трудовой кодекс – работников или работодателей

Кого сегодня лучше защищает Трудовой кодекс – работников или работодателейКак с 2013 г. изменились российские законы о труде и судебная практика
С 2013 г., когда Superjob проводил такой же опрос, доля работников, считающих ТК сбалансированным, выросла на 11 п. п. до 28%, а доля работодателей – на 8 п. п. до 27%.
«Ведомости» опросили работодателей, профсоюзы и юристов, специализирующихся на трудовых конфликтах, чтобы выяснить, какие изменения в трудовом законодательстве они считают самыми значимыми.
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