Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

За что работодатели сегодня штрафуют работников

Как изменилась система наказания сотрудников в пандемию
Елена Федотова Юлиана Петрова Антон Козлов
Варвара Гранкова / Ведомости

В пандемию работодатели стали штрафовать сотрудников совсем не так, как три года назад, – за иные провинности, суммы наказания изменились, а отдельные категории работников сейчас страдают от штрафов чаще других, показало недавнее совместное исследование «Ведомостей», портала HeadHunter и компании Online Market Intelligence (OMI). В исследовании приняли участие 150 работодателей и 28 691 работник – пользователь интернета. Выборка была взвешена с учетом распределения аудитории интернет-пользователей в России. Цель была выяснить, за какие провинности и на какие суммы штрафуют россиян на рабочих местах, а также возымели ли эти карательные меры нужный работодателю эффект.

Базой для сравнения стал такой же опрос, проведенный кадровым агентством Kontakt Intersearch по просьбе «Ведомостей» в 2018 г. В нем тогда приняли участие 384 гендиректора и менеджера по персоналу, а также 658 сотрудников.

Охват расширяется

Судя по ответам работодателей, доля тех, кто карает персонал рублем, за три года снизилась. В 2018 г. 48% работодателей сказали, что штрафуют сотрудников, в 2021 г. – 44%. И размеры наказания уменьшились. В 2018 г. на умеренные суммы (до 30% месячного заработка) сотрудников штрафовали 60% нанимателей, в 2021 г. – 82%.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных