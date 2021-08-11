За что работодатели сегодня штрафуют работников

За что работодатели сегодня штрафуют работниковКак изменилась система наказания сотрудников в пандемию
В пандемию работодатели стали штрафовать сотрудников совсем не так, как три года назад, – за иные провинности, суммы наказания изменились, а отдельные категории работников сейчас страдают от штрафов чаще других, показало недавнее совместное исследование «Ведомостей», портала HeadHunter и компании Online Market Intelligence (OMI). В исследовании приняли участие 150 работодателей и 28 691 работник – пользователь интернета. Выборка была взвешена с учетом распределения аудитории интернет-пользователей в России. Цель была выяснить, за какие провинности и на какие суммы штрафуют россиян на рабочих местах, а также возымели ли эти карательные меры нужный работодателю эффект.
Базой для сравнения стал такой же опрос, проведенный кадровым агентством Kontakt Intersearch по просьбе «Ведомостей» в 2018 г. В нем тогда приняли участие 384 гендиректора и менеджера по персоналу, а также 658 сотрудников.
Охват расширяется
Судя по ответам работодателей, доля тех, кто карает персонал рублем, за три года снизилась. В 2018 г. 48% работодателей сказали, что штрафуют сотрудников, в 2021 г. – 44%. И размеры наказания уменьшились. В 2018 г. на умеренные суммы (до 30% месячного заработка) сотрудников штрафовали 60% нанимателей, в 2021 г. – 82%.