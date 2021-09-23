Кому в России работодатели платят по справедливости

По данным недавнего опроса Rabota.ru, только 4% пользователей платформы считают свои нынешние зарплаты справедливыми. Исследователи Rabota.ru опросили около 6000 совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России. И недоплачивают работодатели много, по мнению работников. Больше половины респондентов (54%) считают: чтобы оплата их труда стала справедливой, нужно повысить жалованье на 30–50%. Около 26% работников полагают, что их заработки вдвое ниже того, что им следует получать по справедливости.