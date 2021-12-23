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Экономика

Путин назвал экономику России более готовой к пандемии по сравнению с другими странами

Ведомости

Экономика России оказалось более мобилизованной и готовой к шокам, связанным с пандемией коронавируса, по сравнению с 20 ведущими в мире, заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».

«Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать пять, шесть, семь или 10 ведущих экономик мира. Даже двадцатку если взять», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в 2020 г. ВВП России снизился на 3%. Этот показатель оказался «гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира», подчеркнул президент. При этом, по данным Росстата, прошлогоднее падение стало рекордным для России с 2009 г. В допандемийном 2019 г. ВВП вырос на 2%.

Российская экономика «восстановились гораздо быстрее», чем у других государств, отметил Путин. По его словам, ВВП в 2021 г. вырастет на 4,5%. По данным на октябрь, показатель сложился на уровне 4,6%. Ранее, 12 ноября, Путин заявил, что ВВП страны по итогам 2021 г. может увеличиться на 4,7%.

В то же время глава государства отметил, что инфляция в этом году составит примерно 8%, что «гораздо больше, чем прогнозировали». Ранее такие же оценки представили Центробанк и Минэкономразвития. По данным последнего из ведомств, годовая инфляция в России к 20 декабря составила 8,22% при цели ЦБ в 4%, с начала года цены выросли на 7,98%.

Однако, несмотря на высокие темпы роста потребительских цен, реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции) в 2021 г. вырастут на 3,5%, отметил Путин. Он подчеркнул, что так будет не у всех категорий граждан, так как специалисты представляют усредненный показатель. В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян упали на 2%, напомнил президент.

Также глава государства указал на снижение уровня безработицы до 4,3%, что, по его словам, является «очень хорошим показателем работы экономики в целом». Государственный долг России, по словам президента, является минимальным в мире — примерно 4%. Сальдо торгового баланса за 2021 г. почти удвоилось до $184 млрд, объем международных резервов достиг рекордных $625,5.

«В целом я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки. Результаты положительные», — резюмировал Путин.

Ранее по теме: Эксперты ожидают роста экономики России в этом году на 4,1–4,5%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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