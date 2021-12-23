Путин назвал экономику России более готовой к пандемии по сравнению с другими странами

«Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать пять, шесть, семь или 10 ведущих экономик мира. Даже двадцатку если взять», — сказал глава государства.