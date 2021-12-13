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Эксперты ожидают роста экономики России в этом году на 4,1–4,5%

Ранее в Минэке улучшили прогноз ВВП, но не захотели давать точных оценок
Анастасия Бойко
Росту ВВП может помочь позитивный сюрприз в сфере услуг, связанный с новогодними праздниками / Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Рост российской экономики в 2021 г. может превысить прогнозируемые правительством 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Конкретную оценку он не привел, но уточнил, что ее улучшение объясняется оптимистичными данными за октябрь. По данным Минэка, увеличение ВВП в октябре составило 4,9% год к году, в сентябре аналогичный показатель был зафиксирован на уровне 3,7%.

Недавно Минэк уже улучшал прогноз экономического роста на этот год – с 3,8 до 4,2%. «Ведомости» спросили аналитиков, появились ли у министерства новые основания для пересмотра оценок в сторону повышения.

Пока существенных предпосылок для улучшения прогноза нет, полагает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. И вряд ли они появятся до конца года – только если отраслевые данные за первые три квартала будут существенно пересмотрены. Оценки АКРА в целом совпадают с последними прогнозами Минэка – в базовом сценарии ожидается экономический рост на 4,1–4,2% за полный 2021 год, сообщил Куликов. Эффект низкой базы уже в целом исчерпан, поэтому в IV квартале рост ВВП будет более скромным – он увеличится на 2,9–3,4%, прогнозирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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