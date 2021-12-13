Эксперты ожидают роста экономики России в этом году на 4,1–4,5%

Пока существенных предпосылок для улучшения прогноза нет, полагает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. И вряд ли они появятся до конца года – только если отраслевые данные за первые три квартала будут существенно пересмотрены. Оценки АКРА в целом совпадают с последними прогнозами Минэка – в базовом сценарии ожидается экономический рост на 4,1–4,2% за полный 2021 год, сообщил Куликов. Эффект низкой базы уже в целом исчерпан, поэтому в IV квартале рост ВВП будет более скромным – он увеличится на 2,9–3,4%, прогнозирует эксперт.