Эксперты ожидают роста экономики России в этом году на 4,1–4,5%Ранее в Минэке улучшили прогноз ВВП, но не захотели давать точных оценок
Рост российской экономики в 2021 г. может превысить прогнозируемые правительством 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Конкретную оценку он не привел, но уточнил, что ее улучшение объясняется оптимистичными данными за октябрь. По данным Минэка, увеличение ВВП в октябре составило 4,9% год к году, в сентябре аналогичный показатель был зафиксирован на уровне 3,7%.
Недавно Минэк уже улучшал прогноз экономического роста на этот год – с 3,8 до 4,2%. «Ведомости» спросили аналитиков, появились ли у министерства новые основания для пересмотра оценок в сторону повышения.
Пока существенных предпосылок для улучшения прогноза нет, полагает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. И вряд ли они появятся до конца года – только если отраслевые данные за первые три квартала будут существенно пересмотрены. Оценки АКРА в целом совпадают с последними прогнозами Минэка – в базовом сценарии ожидается экономический рост на 4,1–4,2% за полный 2021 год, сообщил Куликов. Эффект низкой базы уже в целом исчерпан, поэтому в IV квартале рост ВВП будет более скромным – он увеличится на 2,9–3,4%, прогнозирует эксперт.