Медведев назвал бедность главной проблемой России
Бедность является главной проблемой для россиян, поскольку она влияет на состояние здоровья населения и влечет за собой риски роста преступности. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — сказал Медведев, ответив, что она не единственная.
Он добавил, что в стране существуют и другие проблемы, связанные с экономическим и технологическим развитием, коррупцией и построением инновационной экономики. «Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов и качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — считает экс-президент.
В 2018 г. президент Владимир Путин поручил к 2024 г. снизить уровень бедности вдвое по сравнению с 2017 г. Впоследствии сроки достижения этой цели были сдвинуты на шесть лет, к 2030 г. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 г. составляло 18,9 млн, или 12,9% населения. К 2030 г. число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн.
По итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в России находилось 12,1% населения, или 17,6 млн человек. В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, в 2019 г. — 12,3%. Минимальный уровень бедности в стране был зафиксирован в 2012 г. — 10,7%