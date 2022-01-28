Медведев назвал бедность главной проблемой России

В 2018 г. президент Владимир Путин поручил к 2024 г. снизить уровень бедности вдвое по сравнению с 2017 г. Впоследствии сроки достижения этой цели были сдвинуты на шесть лет, к 2030 г. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 г. составляло 18,9 млн, или 12,9% населения. К 2030 г. число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн.