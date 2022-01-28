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Экономика

Медведев назвал бедность главной проблемой России

Ведомости

Бедность является главной проблемой для россиян, поскольку она влияет на состояние здоровья населения и влечет за собой риски роста преступности. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — сказал Медведев, ответив, что она не единственная.

Он добавил, что в стране существуют и другие проблемы, связанные с экономическим и технологическим развитием, коррупцией и построением инновационной экономики. «Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов и качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — считает экс-президент.

В 2018 г. президент Владимир Путин поручил к 2024 г. снизить уровень бедности вдвое по сравнению с 2017 г. Впоследствии сроки достижения этой цели были сдвинуты на шесть лет, к 2030 г. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 г. составляло 18,9 млн, или 12,9% населения. К 2030 г. число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн.

По итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в России находилось 12,1% населения, или 17,6 млн человек. В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, в 2019 г. — 12,3%. Минимальный уровень бедности в стране был зафиксирован в 2012 г. — 10,7%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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