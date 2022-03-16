Потребительские цены в России выросли более чем на 2% вторую неделю подряд

В период с 5 по 11 марта продолжили ускоряться темпы роста цен на продукты питания. Если в конце февраля – начале марта ни один из таких товаров не подорожал более чем на 8%, то на прошлой неделе цены на некоторые из них повысились почти на 13%. В перечень наиболее подорожавших продуктов вошли: