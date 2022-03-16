Потребительские цены в России выросли более чем на 2% вторую неделю подряд
Потребительские цены в России с 5 по 11 марта выросли на 2,09%, следует из материалов Росстата. Ранее, в период с 26 февраля по 4 марта, они увеличились на рекордные за всю историю наблюдений 2,22%. Таким образом, темпы роста цен остаются на повышенном уровне вторую неделю подряд.
Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г. Ранее ее значение ни разу не превышало 1%. Предыдущий рекорд в 0,9% ведомство зафиксировало в период с 16 по 22 декабря 2014 г.
В период с 5 по 11 марта продолжили ускоряться темпы роста цен на продукты питания. Если в конце февраля – начале марта ни один из таких товаров не подорожал более чем на 8%, то на прошлой неделе цены на некоторые из них повысились почти на 13%. В перечень наиболее подорожавших продуктов вошли:
- Сахар — +12,76% после +3,29% в период с 26 февраля по 4 марта
- Молочные сухие смеси для детского питания — +4,07% после +1,09%
- Соль — +3,04% после +1,54%
- Гречка — +2,74% после +0,45%
- Рис — +2,7% после +1,08%
- Консервы овощные для детского питания — +2,52% после 2,39%
- Пшеничная мука — +2,23% после +0,29%
- Пшено — +2,22% после +0,76%
- Консервы мясные для детского питания — +2,18% после +0,31%
- Вермишель — +2,18% после +0,9%
Цена плодоовощной продукции, которая обычно дорожает сильнее других продуктов питания, в среднем выросла на 4,8% после 2,9% в предыдущий период. В частности, стоимость помидоров повысилась на 12,27%, бананов — на 11,32%, моркови — на 3,4%, капусты — на 2,75%, яблок — на 2,61%, репчатого лука — на 2,34%, картофеля — на 1,87%, свеклы — на 1,64%. Огурцы подешевели на 1,19%.
Продолжила дорожать бытовая техника. Цены на телевизоры за неделю увеличились на 12,5%, на напольные пылесосы — на 8,38%, на смартфоны — на 6,51%.
Росстат зафиксировал разрыв в темпах роста стоимости легковых автомобилей иностранных и отечественных марок. Если первые подорожали сразу на 6,85%, то вторые — лишь на 0,38%. В предыдущей период показатели были гораздо выше — 15,2 и 17,09% соответственно. При этом бензин подешевел в период с 5 по 11 марта на 0,08%, а дизельное топливо — на 0,13%.
Заметно подорожали товары личной гигиены. Цены на детские подгузники выросли на 4,86% после 2,15% в период с 26 февраля по 4 марта, стоимость женских прокладок увеличилась на 2,86% после 1,23%. Стиральный порошок подорожал на 3,6% после 1,29%, туалетная бумага — на 2,83% после 1,35%, шампунь — на 2,77% после 1,32%, зубная паста — на 2,56% после 1,44%, туалетное мыло — на 2,07% после 1,07%. Ускоренными темпами продолжили расти цены и на лекарства.
Вклад в общий показатель инфляции внесли туристические поездки в Турцию, стоимость которых за неделю выросла сразу на 28,39%. Однако по сравнению с предыдущим периодом показатель снизился: с 26 февраля по 4 марта он составил 28,67%.
В целом с начала 2022 г. потребительские цены в России выросли на 5,62%. Целевым для Центробанка является значение в 4%. Согласно консенсус-прогнозу регулятора, по итогам 2022 г. инфляция сложится на уровне примерно 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.