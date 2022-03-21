Гинцбург: говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано
Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса: в России от его старой волны умирает более 400 человек в сутки, а во многих странах начинается новая волна заболеваемости, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько», — ответил Гинцбург на вопрос, заканчивается ли пандемия коронавируса.
По данным операштаба, в России за последние сутки зарегистрировали 31 035 случаев заражения коронавирусом. 74 675 человек вылечились от вируса, 2551 пациент был госпитализирован, а 434 — скончались. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 64,4% до 51,7%.
По данным на 15 марта, в Китае за сутки выявили 3602 случая заражения — 3507 локальных и 95 завозных. Таких высоких показателей не регистрировалось с начала 2020 г. Из-за быстрого распространения вируса в нескольких городах страны закрыли целые районы.