Гинцбург: говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано

«Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько», — ответил Гинцбург на вопрос, заканчивается ли пандемия коронавируса.