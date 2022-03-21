В Приморье предупредили о росте стоимости сахара
В торговых сетях Приморья сахар подорожает с 79 до 90-92 руб. на этой неделе, заявил 21 марта министр промышленности и торговли края Сергей Калитин.
«Сахар в сетях: "Реми" — подход порядка 650 тонн. Мы в пятницу с губернатором были в сетях "Реми", "Самбери", сахар был по 79 руб. в бумажном пакете за килограмм. Отгрузка сахара была по 68 руб. плюс 9 руб. дорога. Сейчас с этой недели сахар будет отгружаться, сюда во Владивосток будет поступать по 88 руб. уже. Цена сахара негативная, устанавливается в соответствии с ценой, определённой на бирже. Поэтому новые отгрузки будут с учетом дороги по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90-92 руб.», — сказал Калитин в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале правительства Приморского края.
После 24 февраля — начала военной операции на Украине — в России стала ускоряться инфляция. Росстат отслеживает недельный индекс роста цен на товары и услуги с 2008 г., и с того момента показатель ни разу не превышал 1%. Однако в период с 26 февраля по 4 марта он составил исторически рекордные 2,22%, а с 5 по 11 марта — 2,09%. В частности, в последний из периодов темпы роста цен на сахар относительно предшествующих значений выросли почти в четыре раза, на гречку — в шесть раз, на туалетную бумагу — более чем вдвое.
17 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) связала отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов с ажиотажным спросом, «который подогревается недобросовестными организациями». Ведомство по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начало проверки производителей сахара, торговые сети и посредников. Для обеспечения сахаром внутренних потребителей правительство на прошлой неделе ввело временный запрет на экспорт сахара из России до 31 августа 2022 г. До этой же даты действует тарифная льгота для беспошлинного ввоза сахара в Россию в размере 300 000 т. Также стало известно, что Генпрокуратура проведет проверки производителей сахара из-за подозрений, что последние могут пытаться создать искусственный дефицит для повышения цены.
В целом, рост цен на некоторые продукты, бытовую химию и товары личной гигиены стал причиной начала проверок Генеральной прокуратуры. Ведомство пообещало принять меры, чтобы пресечь создание искусственного дефицита товаров и необоснованное завышение цен на них для «незаконного обогащения». Стоимость продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены и товаров для животных находится у Генпрокуратуры на «особом контроле», добавили в ведомстве.