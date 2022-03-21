В Приморье предупредили о росте стоимости сахара

После 24 февраля — начала военной операции на Украине — в России стала ускоряться инфляция. Росстат отслеживает недельный индекс роста цен на товары и услуги с 2008 г., и с того момента показатель ни разу не превышал 1%. Однако в период с 26 февраля по 4 марта он составил исторически рекордные 2,22%, а с 5 по 11 марта — 2,09%. В частности, в последний из периодов темпы роста цен на сахар относительно предшествующих значений выросли почти в четыре раза, на гречку — в шесть раз, на туалетную бумагу — более чем вдвое.