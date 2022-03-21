На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing

ТАСС со ссылкой на Управление авиации КНР сообщил, что на борту находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Причины произошедшего пока неизвестны. По информации издания Huanqiu Shibao, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Как отметил авиационный эксперт Ван Янъань, делать какие-либо окончательные выводы сейчас еще рано, так как для этого необходимо расшифровать данные черных ящиков.