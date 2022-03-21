На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing
На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, сообщает национальное телевидение КНР. Информация о погибших и пострадавших не поступала, начались поисково-спасательные работы.
«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», — говорится в сообщении. На месте крушения самолета начался лесной пожар.
ТАСС со ссылкой на Управление авиации КНР сообщил, что на борту находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Причины произошедшего пока неизвестны. По информации издания Huanqiu Shibao, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Как отметил авиационный эксперт Ван Янъань, делать какие-либо окончательные выводы сейчас еще рано, так как для этого необходимо расшифровать данные черных ящиков.
Расследованием катастрофы займется специальная комиссия, которая будет назначена по решению Госсовета КНР. Ей же поручено обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.