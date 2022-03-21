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На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing

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На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, сообщает национальное телевидение КНР. Информация о погибших и пострадавших не поступала, начались поисково-спасательные работы.

«Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, попал в аварию в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР», — говорится в сообщении. На месте крушения самолета начался лесной пожар.

ТАСС со ссылкой на Управление авиации КНР сообщил, что на борту находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Причины произошедшего пока неизвестны. По информации издания Huanqiu Shibao, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Как отметил авиационный эксперт Ван Янъань, делать какие-либо окончательные выводы сейчас еще рано, так как для этого необходимо расшифровать данные черных ящиков.

Расследованием катастрофы займется специальная комиссия, которая будет назначена по решению Госсовета КНР. Ей же поручено обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных