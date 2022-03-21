Нобелевский комитет отказался продлить срок приема заявок из-за Зеленского
Нобелевский комитет не может продлить срок выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, но члены комитета могут выдвигать собственные кандидатуры до его первого официального заседания, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад. Ранее группа европейских политиков обратилась к Нобелевскому комитету с просьбой номинировать на премию мира президента Украины Владимира Зеленского и народ страны.
«На сегодняшний день Норвежский Нобелевский комитет не получил письмо, упомянутое в вашем запросе. Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», — говорится в ответе Ньёльстада (цитата по «РИА Новости»). Первое заседание комитета состоялось 28 февраля.
В 2021 г. Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мурадов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Как отмечали в комитете, премия присуждена лауреатам за их усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».