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Нобелевский комитет отказался продлить срок приема заявок из-за Зеленского

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Нобелевский комитет не может продлить срок выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, но члены комитета могут выдвигать собственные кандидатуры до его первого официального заседания, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад. Ранее группа европейских политиков обратилась к Нобелевскому комитету с просьбой номинировать на премию мира президента Украины Владимира Зеленского и народ страны.

«На сегодняшний день Норвежский Нобелевский комитет не получил письмо, упомянутое в вашем запросе. Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», — говорится в ответе Ньёльстада (цитата по «РИА Новости»). Первое заседание комитета состоялось 28 февраля.

В 2021 г. Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мурадов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Как отмечали в комитете, премия присуждена лауреатам за их усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».

Ранее по теме: Европейские политики предложили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных