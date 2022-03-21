Нобелевский комитет отказался продлить срок приема заявок из-за Зеленского

«На сегодняшний день Норвежский Нобелевский комитет не получил письмо, упомянутое в вашем запросе. Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», — говорится в ответе Ньёльстада (цитата по «РИА Новости»). Первое заседание комитета состоялось 28 февраля.