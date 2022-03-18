Европейские политики предложили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира
Группа политиков из Великобритании, Нидерландов, Германии и других стран Европы предложили выдвинуть президента Украины Владимира Зеленского и жителей страны на Нобелевскую премию мира, говорится на сайте комитета премии.
Политики призвали Нобелевский комитет продлить сроки выдвижения кандидатов на премию до 31 марта текущего года «в свете исторических и беспрецедентных событий». «Мы считаем, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на их стороне», — говорится в обращении. Его авторы отметили, что такое нарушение процедуры оправдано «нынешней беспрецедентной ситуацией».
В 2021 г. Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мурадов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Как отмечали в комитете, премия присуждена лауреатам за их усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.