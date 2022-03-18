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Европейские политики предложили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира

Ведомости

Группа политиков из Великобритании, Нидерландов, Германии и других стран Европы предложили выдвинуть президента Украины Владимира Зеленского и жителей страны на Нобелевскую премию мира, говорится на сайте комитета премии.

Политики призвали Нобелевский комитет продлить сроки выдвижения кандидатов на премию до 31 марта текущего года «в свете исторических и беспрецедентных событий». «Мы считаем, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на их стороне», — говорится в обращении. Его авторы отметили, что такое нарушение процедуры оправдано «нынешней беспрецедентной ситуацией».

В 2021 г. Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мурадов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Как отмечали в комитете, премия присуждена лауреатам за их усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.

Ранее по теме: Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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