Суд отправил блогера Эдварда Била в колонию за ДТП в Москве

Авария с участием блогера произошла 1 апреля 2021 г. по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр. Таким образом ему осталось отбыть шесть месяцев срока реального наказания.