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Суд отправил блогера Эдварда Била в колонию за ДТП в Москве

Ведомости

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) к одному году и двум месяцам колонии общего режима после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, сообщает ТАСС. Его признали виновным по статье о «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Авария с участием блогера произошла 1 апреля 2021 г. по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр. Таким образом ему осталось отбыть шесть месяцев срока реального наказания.

Смягчающими обстоятельствами суд учел наличие у Била двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба. В ходе заседания суда блогер полностью признал вину и заявил о готовности «служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи». В свою очередь, защита блогера сочла приговор незаконным и планирует его обжаловать. Защита потерпевшей Артемовой в суде заявляла, что ее устраивает наказание для подсудимого в виде обязательных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных