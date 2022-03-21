Суд отправил блогера Эдварда Била в колонию за ДТП в Москве
Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) к одному году и двум месяцам колонии общего режима после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, сообщает ТАСС. Его признали виновным по статье о «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Авария с участием блогера произошла 1 апреля 2021 г. по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр. Таким образом ему осталось отбыть шесть месяцев срока реального наказания.
Смягчающими обстоятельствами суд учел наличие у Била двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба. В ходе заседания суда блогер полностью признал вину и заявил о готовности «служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи». В свою очередь, защита блогера сочла приговор незаконным и планирует его обжаловать. Защита потерпевшей Артемовой в суде заявляла, что ее устраивает наказание для подсудимого в виде обязательных работ.