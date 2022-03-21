РЖД отменила обязательное ношение масок на вокзалах и поездах дальнего следования
«Маски сброшены – снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах», — следует из сообщения.
Помимо этого отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. В РЖД подчеркнули, что дезинфекция подвижных составов и помещений вокзалов продолжится.
С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим, который был введен в качестве профилактической меры для защиты от заражения COVID-19.
Согласно опубликованной статистике по коронавирусу на 20 марта, за сутки было выявлено 31 035 случаев заражения COVID-19. Общее число заболеваний за все время пандемии достигло 17 582 692, количество выздоровевших достигло 16 209 942, умерли 364 492 человека.