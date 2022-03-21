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РЖД отменила обязательное ношение масок на вокзалах и поездах дальнего следования

Ведомости

РЖД отменила ряд эпидемиологических требований, связанных с коронавирусом. Так, отменяется обязательное ношение масок на вокзалах и поездах дальнего следования, говорится в сообщении компании.

«Маски сброшены – снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах», — следует из сообщения.

Помимо этого отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. В РЖД подчеркнули, что дезинфекция подвижных составов и помещений вокзалов продолжится.

С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим, который был введен в качестве профилактической меры для защиты от заражения COVID-19.

Согласно опубликованной статистике по коронавирусу на 20 марта, за сутки было выявлено 31 035 случаев заражения COVID-19. Общее число заболеваний за все время пандемии достигло 17 582 692, количество выздоровевших достигло 16 209 942, умерли 364 492 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных