РЖД отменила обязательное ношение масок на вокзалах и поездах дальнего следования

Помимо этого отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. В РЖД подчеркнули, что дезинфекция подвижных составов и помещений вокзалов продолжится.