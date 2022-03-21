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ФИДЕ на полгода дисквалифицировала Карякина за поддержку спецоперации на Украине

Ведомости

Комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по этике приняла решение на полгода отстранить от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина за высказывания в поддержку военной операции РФ на Украине, сообщает пресс-служба организации.

«Заявления Сергея Карякина о продолжающемся военном конфликте на Украине вызвали значительное количество реакций в социальных сетях и других местах, в значительной степени негативных по отношению к высказываемым Сергеем Карякиным мнениям», — говорится в отчете комиссии.

В комиссии считают, что высказывания Карякина наносят ущерб репутации шахмат и ФИДЕ, а также могут повредить его собственной репутации.

Карякин, участник матча за мировую шахматную корону 2016 г., в конце февраля опубликовал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором поддержал его решение о проведении спецоперации на Украине.

«Долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима. Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира» — написал шахматист.

ФИДЕ осудила письмо и заявила, что не приемлет такую позицию от кого-либо из членов шахматного сообщества. В связи с этим дело Карякина было передано комиссии по этике.

Другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, высказал критику в адрес организации в ответ на отмену шахматной Олимпиады в России. Он заявил, что ФИДЕ «стремительно превращается в политическую организацию, полностью подконтрольную Западу».

В отношении Шипова также было заведено дисциплинарное дело, однако комиссия по этике в сегодняшнем решении признала его невиновным в нарушении правил ФИДЕ. «По сравнению с Сергеем Карякиным Сергей Шипов значительно менее известен и, следовательно, имеет менее влиятельную платформу. Заявления Сергея Шипова также носят несколько иной и менее провокационный характер, чем заявления Карякина», — объяснила комиссия свой вердикт.

После начала спецоперации на Украине ФИДЕ запретила проведение шахматных турниров под своей эгидой на территории России и Белоруссии, а также запретила российским и белорусским шахматистам выступать под флагами своих стран.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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