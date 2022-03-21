ФИДЕ на полгода дисквалифицировала Карякина за поддержку спецоперации на Украине
Комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по этике приняла решение на полгода отстранить от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина за высказывания в поддержку военной операции РФ на Украине, сообщает пресс-служба организации.
«Заявления Сергея Карякина о продолжающемся военном конфликте на Украине вызвали значительное количество реакций в социальных сетях и других местах, в значительной степени негативных по отношению к высказываемым Сергеем Карякиным мнениям», — говорится в отчете комиссии.
В комиссии считают, что высказывания Карякина наносят ущерб репутации шахмат и ФИДЕ, а также могут повредить его собственной репутации.
Карякин, участник матча за мировую шахматную корону 2016 г., в конце февраля опубликовал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором поддержал его решение о проведении спецоперации на Украине.
«Долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима. Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира» — написал шахматист.
ФИДЕ осудила письмо и заявила, что не приемлет такую позицию от кого-либо из членов шахматного сообщества. В связи с этим дело Карякина было передано комиссии по этике.
Другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, высказал критику в адрес организации в ответ на отмену шахматной Олимпиады в России. Он заявил, что ФИДЕ «стремительно превращается в политическую организацию, полностью подконтрольную Западу».
В отношении Шипова также было заведено дисциплинарное дело, однако комиссия по этике в сегодняшнем решении признала его невиновным в нарушении правил ФИДЕ. «По сравнению с Сергеем Карякиным Сергей Шипов значительно менее известен и, следовательно, имеет менее влиятельную платформу. Заявления Сергея Шипова также носят несколько иной и менее провокационный характер, чем заявления Карякина», — объяснила комиссия свой вердикт.
После начала спецоперации на Украине ФИДЕ запретила проведение шахматных турниров под своей эгидой на территории России и Белоруссии, а также запретила российским и белорусским шахматистам выступать под флагами своих стран.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.