Суд в Москве признал Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура подала иск о признании компании экстремистской организацией после того, как пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.