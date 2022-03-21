Суд в Москве признал Meta экстремистской организацией
Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и признал Meta экстремистской организацией, сообщает пресс-служба суда. Решение о запрете Instagram и Facebook в России подлежит исполнению немедленно, мессенджера WhatsApp решение суда не касается.
«Тверским районным судом города Москвы от 21.03.2022 исковое заявление первого заместителя Генерального прокурора РФ к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории РФ — удовлетворено», — указано в сообщении.
Генпрокуратура объяснила иск желанием «оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав». Так, Instagram проигнорировал более 4 500 требований об удалении фейков о военной спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
Использование соцсетей Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россияне не будут привлекаться к ответственности за использование сервисов Meta, сообщил в ходе процесса прокурор.
Генпрокуратура подала иск о признании компании экстремистской организацией после того, как пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.