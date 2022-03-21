В России введен мораторий на показатели по публикациям ученых в зарубежных журналах
Правительство РФ поддержало предложение Минобрнауки приостановить в 2022 г. учет публикаций российских ученых, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, и учет их участия в зарубежных научных конференциях. Об этом рассказал глава министерства Валерий Фальков на встрече с ректорами вузов 21 марта.
«Необходимо переосмыслить работу на данном этапе и обеспечить поддержку российских научных изданий», — заявил Фальков. Решение призвано также снизить удельный вес библиометрических и наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социо-гуманитарными исследованиями.
Он уточнил, что введение моратория не означает запрет на публикацию. «Мы не призываем отказываться от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки. Но нам нужно исходить из наших национальных интересов», — пояснил он.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 7 марта сообщили, что правительство планирует отказаться требования по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий. Вице-премьер также поручил Минобрнауки оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.
Согласно действующей методике оценки, одним из критериев является «публикационная активность»: более высокую оценку получают исследователи, которые публикуют свои статьи в зарубежных изданиях. В частности, Российский научный фонд (РНФ) требует от грантополучателей публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных, прежде всего Web of Science и Scopus.
В РНФ заявили, что отмена требований по публикациям в этих базах будет проходить при прежних критериях оценки качества научный статей и публикующих их журналов. «Мы все равно к статьям будем предъявлять требования, другое дело, что будет указано не конкретно Web of Science или Scopus, а это будет экспертная оценка того или иного журнала, как она и проводилась. Сейчас будет более нагружена за счет того, что будут не только журналы Web of Science или Scopus», — сказал 16 марта заместитель гендиректора РНФ Андрей Блинов (цитата по ТАСС).
Западные санкции, введенные в отношении России из-за военной операции на Украине, затронули также сферу науки. Так, сотрудничество с российскими научными организациями приостановили Еврокомиссия, Германия, Норвегия, Словакия и Финляндия. Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, а Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) временно лишила Россию статуса страны-наблюдателя.