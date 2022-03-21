В России введен мораторий на показатели по публикациям ученых в зарубежных журналах

В РНФ заявили, что отмена требований по публикациям в этих базах будет проходить при прежних критериях оценки качества научный статей и публикующих их журналов. «Мы все равно к статьям будем предъявлять требования, другое дело, что будет указано не конкретно Web of Science или Scopus, а это будет экспертная оценка того или иного журнала, как она и проводилась. Сейчас будет более нагружена за счет того, что будут не только журналы Web of Science или Scopus», — сказал 16 марта заместитель гендиректора РНФ Андрей Блинов (цитата по ТАСС).