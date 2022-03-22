Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram
Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы американской компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории России), владеющей соцсетями Facebook и Instagram, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram», — говорится в сообщении. Также СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в России организацию. Ответственность за отсутствие маркировки, по данным Роскомнадзора, наступит после включения Meta в перечень экстремистских организаций.
При этом использование Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать, заявил прокурор на заседании Тверского суда Москвы, на котором рассматривалось дело.
Иск о признании Meta экстремистской организацией подала Генпрокуратура 11 марта. Он стал реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, к российским военным. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта. Суд признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается.