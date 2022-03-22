Муратов передаст Нобелевскую медаль в помощь украинским беженцам

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Общая сумма премии, по его словам, составила 40,2 млн руб. Большая часть средств была переданы на благотворительность. В частности, по 5 млн руб. было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. переданы в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, часть средств была направлена на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты».