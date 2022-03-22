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Муратов передаст Нобелевскую медаль в помощь украинским беженцам

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Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил передать Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Об этом говорится на сайте «Новой газеты». 

«»Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 г. в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — следует из сообщения. 

20 марта комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что с начала специальной военной операции России на Украине, свои дома покинули более 10 млн украинцев. По его словам, эта цифра включает как уехавших в другие части Украины, так и ставших беженцами за пределами страны, писал ТАСС.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Общая сумма премии, по его словам, составила 40,2 млн руб. Большая часть средств была переданы на благотворительность. В частности, по 5 млн руб. было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. переданы в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, часть средств была направлена на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты».

Ранее по теме: Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных