Муратов передаст Нобелевскую медаль в помощь украинским беженцам
Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил передать Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Об этом говорится на сайте «Новой газеты».
«»Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 г. в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — следует из сообщения.
20 марта комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что с начала специальной военной операции России на Украине, свои дома покинули более 10 млн украинцев. По его словам, эта цифра включает как уехавших в другие части Украины, так и ставших беженцами за пределами страны, писал ТАСС.
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Общая сумма премии, по его словам, составила 40,2 млн руб. Большая часть средств была переданы на благотворительность. В частности, по 5 млн руб. было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. переданы в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, часть средств была направлена на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты».