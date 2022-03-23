Мурашко призвал граждан России не закупать лекарства впрок

Ранее возможную нехватку лекарств в аптеках заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил повышенным спросом. «Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он.