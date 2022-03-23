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Общество

Мурашко призвал граждан России не закупать лекарства впрок

Ведомости

Производители и дистрибуторы лекарственных средств в России не испытывают проблем с производством препаратов, поэтому гражданам России не следует делать запасы лекарств, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«У производителей, дистрибуторов проблем с производством и запасами нет. <...> Делать запасы не нужно», — сказал министр (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что стоимость лекарственных средств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших, может меняться только «по объективным причинам».

Ранее возможную нехватку лекарств в аптеках заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил повышенным спросом. «Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он.

8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциям, и сейчас находящиеся на складах импортеров или проходящие таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных