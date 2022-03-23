Мурашко призвал граждан России не закупать лекарства впрок
Производители и дистрибуторы лекарственных средств в России не испытывают проблем с производством препаратов, поэтому гражданам России не следует делать запасы лекарств, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«У производителей, дистрибуторов проблем с производством и запасами нет. <...> Делать запасы не нужно», — сказал министр (цитата по ТАСС).
При этом он подчеркнул, что стоимость лекарственных средств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших, может меняться только «по объективным причинам».
Ранее возможную нехватку лекарств в аптеках заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил повышенным спросом. «Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он.
8 марта правительство временно запретило вывозить из России медицинские изделия иностранного производства. Согласно документу, из страны нельзя вывозить медизделия, доставленные из государств, которые присоединились к санкциям, и сейчас находящиеся на складах импортеров или проходящие таможенные процедуры. Запрет на вывоз будет действовать до 31 декабря 2022 г.