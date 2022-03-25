Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он.
23 марта Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Как уточняло агентство, он ушел в отставку и покинул страну из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине.
Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию. Позже официальный представитель Чубайса подтвердил «РИА Новости», что он покинул Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию.
Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 г. после его ухода с поста главы «Роснано», которое он возглавлял с 2008 г.
Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советником тогдашнего мэра Анатолия Собчака. В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.
В интервью «Ведомостям» в 2019 г. Чубайс, отвечая на вопрос об отъезде, говорил, что мог бы сам уехать из России в другую страну и, к примеру, читать лекции по истории России в Гарварде. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», – говорил Чубайс.