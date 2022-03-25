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Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он.

23 марта Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Как уточняло агентство, он ушел в отставку и покинул страну из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине. 

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию. Позже официальный представитель Чубайса подтвердил «РИА Новости», что он покинул Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию.

Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 г. после его ухода с поста главы «Роснано», которое он возглавлял с 2008 г. 

Чубайс в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. С 1990 г. начал работать в администрации Санкт-Петербурга. Сначала был заместителем председателя исполкома Ленсовета, а затем и главным экономическим советником тогдашнего мэра Анатолия Собчака. В 1992 г. стал вице-премьером по вопросам экономической и финансовой политики. В 1996 г. возглавил администрацию президента, а в 1997 г. был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

В интервью «Ведомостям» в 2019 г. Чубайс, отвечая на вопрос об отъезде, говорил, что мог бы сам уехать из России в другую страну и, к примеру, читать лекции по истории России в Гарварде. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», – говорил Чубайс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных