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«Спутник V» доказал свою эффективность среди пациентов с ВИЧ

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала первой в мире вакциной с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), научный центр им. Гамалеи и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Статья была опубликована в журнале The Lancet. 

«Эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79% согласно анализу данных более чем 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию. Эффективность против госпитализации «Спутника V» среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90%, против средних и тяжелых случаев заболевания – более 97%», — говорится  в сообщении. 

По данным исследования заболеваемость после вакцинации «Спутником V» снизилась в 3,3 раза по сравнению с невакцинированными. В подгруппе пациентов с нарушениями иммунитета после вакцинации риск заражения снизился в 2,5 раза. 

«Спутник V» может стать наилучшим решением для защиты здоровья ВИЧ-положительных лиц, в том числе, в странах со значительной долей ВИЧ-инфицированного населения, для которых коронавирусная инфекция представляет большую опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным ранее , летальный исход был зафиксирован у более чем 23% ВИЧ-положительных лиц, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, — добавили в РФПИ.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Сейчас проводятся исследования «Спутника М» для детей меньших возрастов, а также испытания двух назальных форм «Спутника V». Кроме него, в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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