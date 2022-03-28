«Спутник V» доказал свою эффективность среди пациентов с ВИЧ
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала первой в мире вакциной с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), научный центр им. Гамалеи и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Статья была опубликована в журнале The Lancet.
«Эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79% согласно анализу данных более чем 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию. Эффективность против госпитализации «Спутника V» среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90%, против средних и тяжелых случаев заболевания – более 97%», — говорится в сообщении.
По данным исследования заболеваемость после вакцинации «Спутником V» снизилась в 3,3 раза по сравнению с невакцинированными. В подгруппе пациентов с нарушениями иммунитета после вакцинации риск заражения снизился в 2,5 раза.
«Спутник V» может стать наилучшим решением для защиты здоровья ВИЧ-положительных лиц, в том числе, в странах со значительной долей ВИЧ-инфицированного населения, для которых коронавирусная инфекция представляет большую опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным ранее , летальный исход был зафиксирован у более чем 23% ВИЧ-положительных лиц, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, — добавили в РФПИ.
«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Сейчас проводятся исследования «Спутника М» для детей меньших возрастов, а также испытания двух назальных форм «Спутника V». Кроме него, в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».