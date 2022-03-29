Песков прокомментировал сообщения СМИ об отравлении Абрамовича

Песков также подтвердил информацию о том, что Абрамович находится в Стамбуле и принимает участие в переговорах российской и украинской делегаций. «Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации, но тем не менее с нашей стороны он [Абрамович] также присутствует сегодня в Стамбуле», — сказал он.