Газета
Политика

Песков прокомментировал сообщения СМИ об отравлении Абрамовича

Ведомости

Статьи западных СМИ о попытке отравления российского бизнесмена Романа Абрамовича — это часть информационной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности. Были уже заявления от представителей того же Абрамовича. Да и вот они, все члены делегаций, их сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», — подчеркнул Песков. По словам представителя Кремля, к таким сообщениям нужно относиться «соответствующим образом» и фильтровать потоки информации.

Песков также подтвердил информацию о том, что Абрамович находится в Стамбуле и принимает участие в переговорах российской и украинской делегаций. «Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации, но тем не менее с нашей стороны он [Абрамович] также присутствует сегодня в Стамбуле», — сказал он.

Накануне газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что у Абрамовича и еще как минимум двух членов украинской делегации на переговорах с Россией выявили симптомы возможного отравления. Трое жаловались на покраснение глаз, постоянную слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Симптомы возникли после встречи делегаций с 3 на 4 марта. Западные эксперты, опрошенные изданием, заявили, что такие симптомы указывают на присутствие биологических, химических веществ или электромагнитного излучения, но для более точного определения нужен тщательный анализ фактов.

После этого появился материал BBC со ссылкой на представителя Абрамовича, где он подтвердил, что бизнесмен несколько недель назад испытывал симптомы отравления. По его словам, сейчас Абрамович чувствует себя нормально. По данным на 29 марта, BBC аннулировала данную публикацию.

Ранее по теме: СМИ: Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных