Песков прокомментировал сообщения СМИ об отравлении Абрамовича
Статьи западных СМИ о попытке отравления российского бизнесмена Романа Абрамовича — это часть информационной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности. Были уже заявления от представителей того же Абрамовича. Да и вот они, все члены делегаций, их сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», — подчеркнул Песков. По словам представителя Кремля, к таким сообщениям нужно относиться «соответствующим образом» и фильтровать потоки информации.
Песков также подтвердил информацию о том, что Абрамович находится в Стамбуле и принимает участие в переговорах российской и украинской делегаций. «Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации, но тем не менее с нашей стороны он [Абрамович] также присутствует сегодня в Стамбуле», — сказал он.
Накануне газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что у Абрамовича и еще как минимум двух членов украинской делегации на переговорах с Россией выявили симптомы возможного отравления. Трое жаловались на покраснение глаз, постоянную слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Симптомы возникли после встречи делегаций с 3 на 4 марта. Западные эксперты, опрошенные изданием, заявили, что такие симптомы указывают на присутствие биологических, химических веществ или электромагнитного излучения, но для более точного определения нужен тщательный анализ фактов.
После этого появился материал BBC со ссылкой на представителя Абрамовича, где он подтвердил, что бизнесмен несколько недель назад испытывал симптомы отравления. По его словам, сейчас Абрамович чувствует себя нормально. По данным на 29 марта, BBC аннулировала данную публикацию.