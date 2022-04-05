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Общество

Россияне рассказали об отношении к уехавшим из страны соотечественникам

Ведомости

Большинство россиян — 64% — не осуждают тех, кто навсегда переехал за границу, говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение». Опрос прошел 25-27 марта, в нем приняли участие 1500 человек. Социологи отметили, что осуждают уехавших за границу 29% опрошенных.

19% россиян считают, что уехавшие из страны люди останутся за границей навсегда; 52% опрошенных заявили, что они вернутся обратно, а 28% затруднились ответить на вопрос. В исследовании указано, что у 82% россиян нет знакомых, которые хотели бы уехать из России. 9% рассказали, что их знакомые давно задумывались о переезде, а знакомые 5% опрошенных задумались об этом в последний месяц.

По мнению 15% опрошенных, россияне уезжают из страны из-за отсутствия стабильности, тревожности или стремления сохранить свое имущество. По 6% считают, что люди уезжают из России из-за ухудшения экономической ситуации в стране, инфляции, падения уровня жизни и из-за опасений войны в России. 5% отметили, что россияне покидают страну из-за несогласия с действиями властей и военной операцией на Украине, 4% заявили, что из страны уезжают предатели и враги, а также искатели лучшей жизни. Среди других причин опрошенные назвали отсутствие работы, личной безопасности, страх перед санкциями, уход от ответственности за преступления и т. д.

Накануне ВЦИОМ сообщил, что 10% жителей России скорее хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, однако 88% россиян не хотят покидать страну. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Доля желающих уехать за год сократилась на 6 п. п., отметили социологи.

Ранее по теме: ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы эмигрировать из страны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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