Россияне рассказали об отношении к уехавшим из страны соотечественникам

По мнению 15% опрошенных, россияне уезжают из страны из-за отсутствия стабильности, тревожности или стремления сохранить свое имущество. По 6% считают, что люди уезжают из России из-за ухудшения экономической ситуации в стране, инфляции, падения уровня жизни и из-за опасений войны в России. 5% отметили, что россияне покидают страну из-за несогласия с действиями властей и военной операцией на Украине, 4% заявили, что из страны уезжают предатели и враги, а также искатели лучшей жизни. Среди других причин опрошенные назвали отсутствие работы, личной безопасности, страх перед санкциями, уход от ответственности за преступления и т. д.