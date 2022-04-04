ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы эмигрировать из страны
10% жителей России скорее хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу, однако 88% не хотят уезжать из страны, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Доля желающих уехать за год сократилась на 6 п. п., отметили социологи.
47% желающих переехать за границу назвали целью переезда будущее детей. 29% опрошенных заявили, что хотели бы улучшить свое материальное положение, 27% — иметь больше политических свобод, 26% — более высокий уровень социальных гарантий. «В отличие от всех россиян, только 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче», — добавили в ВЦИОМ.
По мнению 45% респондентов, покинувшие Россию через какое-то время вернутся в страну. Среди тех, кто хотел бы переехать, такого мнения придерживаются 23% опрошенных. 33% россиян считают, что уехавшие за границу скорее не вернутся.
15% допускающих возвращение соотечественников считают, что это произойдет, когда «ситуация в России наладится». 12% опрошенных назвали причиной возвращения осознание своей ненужности за границей, 10% — ухудшение условий жизни за рубежом, 8% — неспособность реализовать себя в чужой стране, 7% — тоску по родине и семье.