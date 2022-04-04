ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы эмигрировать из страны

47% желающих переехать за границу назвали целью переезда будущее детей. 29% опрошенных заявили, что хотели бы улучшить свое материальное положение, 27% — иметь больше политических свобод, 26% — более высокий уровень социальных гарантий. «В отличие от всех россиян, только 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче», — добавили в ВЦИОМ.