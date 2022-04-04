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ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы эмигрировать из страны

Ведомости

10% жителей России скорее хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу, однако 88% не хотят уезжать из страны, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Доля желающих уехать за год сократилась на 6 п. п., отметили социологи.

47% желающих переехать за границу назвали целью переезда будущее детей. 29% опрошенных заявили, что хотели бы улучшить свое материальное положение, 27% — иметь больше политических свобод, 26% — более высокий уровень социальных гарантий. «В отличие от всех россиян, только 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче», — добавили в ВЦИОМ.

По мнению 45% респондентов, покинувшие Россию через какое-то время вернутся в страну. Среди тех, кто хотел бы переехать, такого мнения придерживаются 23% опрошенных. 33% россиян считают, что уехавшие за границу скорее не вернутся.

15% допускающих возвращение соотечественников считают, что это произойдет, когда «ситуация в России наладится». 12% опрошенных назвали причиной возвращения осознание своей ненужности за границей, 10% — ухудшение условий жизни за рубежом, 8% — неспособность реализовать себя в чужой стране, 7% — тоску по родине и семье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных