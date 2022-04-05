Минюст создал новый реестр иноагентов и включил в него Ганапольского и Евгения Киселева

Поправку в закон о создании единого реестра сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил 9 марта. Поправка предполагает, что Минюст начнет вести единый реестр сведений о сотрудниках или членах организаций, объявленных иностранными агентами, а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, которые также выполняют эту функцию. Помимо этого в реестр могут попасть лица, которые занимаются политической деятельностью и получают имущество или денежные средства от иностранных агентов.