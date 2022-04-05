Минюст создал новый реестр иноагентов и включил в него Ганапольского и Евгения Киселева
Министерство юстиции РФ запустило новый реестр иноагентов, предназначенный для физических лиц, и включило в него журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева. Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, размещен на сайте ведомства.
В документе также указываются сведения об иностранных источниках финансирования политической деятельности: в этой графе напротив фамилий журналистов отмечена Украина.
Российский и украинский журналист Ганапольский был ведущим радиостанции «Эхо Москвы» в период с 1991 по 2022 гг., ведущим грузинского телеканала «Пик», а также украинского телеканала NewsOne. Киселев, в свою очередь, являлся генеральным директором телеканала НТВ в 2000-2001 гг., а также в разные периоды вел передачи на украинских телеканалах «Интер», NewsOne и др.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.
Поправку в закон о создании единого реестра сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил 9 марта. Поправка предполагает, что Минюст начнет вести единый реестр сведений о сотрудниках или членах организаций, объявленных иностранными агентами, а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, которые также выполняют эту функцию. Помимо этого в реестр могут попасть лица, которые занимаются политической деятельностью и получают имущество или денежные средства от иностранных агентов.