ФСС планирует создать систему для обмена данными о здоровье сотрудников компаний

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 января 2023 г. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены в единой Фонд пенсионного и социального страхования, или Социальный фонд России. Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.