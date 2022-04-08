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Общество

ФСС планирует создать систему для обмена данными о здоровье сотрудников компаний

Ведомости

Фонд социального страхования объявил тендер на разработку концепции системы по обмену информацией с компаниями о здоровье их работников и мерах по охране труда, сообщил РБК. Закупка была размещена 1 апреля. Проект оценили в 21,6 млн руб.

Новая информационная система позволит получать «достоверную информацию о состоянии здоровья работников предприятий», говорится в документах. Организации смогут передавать через систему данные о здоровье сотрудников и мерах по охране труда в ЕИС «Соцстрах». Внедрение системы должно помочь профилактике и раннему выявлению профзаболеваний, сформировать систему комплексной профилактики для укрепления здоровья на производстве, говорится в ТЗ.

В пресс-службе ФСС изданию пояснили, что сейчас сведения о мерах по охране труда и здоровье работников, которые работодатели направляют в фонд, ограничены и поступают по разным каналам. Данные о больничных, о пострадавших от несчастных случаев и профзаболеваниях передаются через систему электронного документооборота ФСС, однако большую часть информации передают страхователи в бумажном виде.

В фонде отметили, что прототип информационной системы, который должен будет сделать подрядчик, облегчит предоставление информации и позволит расширить набор данных, которые компания сможет предоставлять ФСС для обоснования компенсаций.

Главная задача проекта — это предупреждение и сокращение страховых случаев и, следовательно, страховых выплат. ФСС планирует достичь этого с помощью более достоверной и полной информации о состоянии здоровья работников, которую в фонд будут передавать компании. ФСС будет анализировать полученные данные, чтобы найти узкие места в работе компаний, которые приносят наибольший ущерб здоровью сотрудников. Фонд сможет адресно финансировать мероприятия по таким направлениям, чтобы сократить травматизм, количество профзаболеваний, случаев и дней временной нетрудоспособности и сэкономить бюджетные деньги.

В ТЗ говорится, что на первом этапе исполнитель контракта должен будет опросить минимум три компании с штатом в более 500 работников о результатах внедрения корпоративных программ по сохранению здоровья. Закончить работу нужно будет в марте 2023 г.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 января 2023 г. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены в единой Фонд пенсионного и социального страхования, или Социальный фонд России. Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.

Ранее по теме: Минтруд подтвердил планы объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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